Regie-Debüt Maler Markus Lüpertz inszeniert "La Bohème" am Staatstheater Meiningen

Erfolgreiche Maler versuchen sich am Genre Musiktheater - diese Entwicklung ist nicht neu und selten erfolgreich. Man denkt beispielsweise an Neo Rauchs Bühnenbild in Bayreuth. Oder an das von Georg Baselitz beim Parsifal in München. Dies hält das Staatstheaters Meiningen aber nicht davon ab, es nun auf die Spitze zu treiben - Malerstar Markus Lüpertz wird dort beim Opernklassiker "La Bohéme" nicht nur Bühnenbild und Kostüme entwerfen, sondern direkt auch die Regie übernehmen.