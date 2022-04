Der Maskenball als moderne Geheim-Party

Die Leipziger Inszenierung von Cusch Jung versetzt die Handlung in eine Spaßgesellschaft des 20. Jahrhunderts. Der Maskenball: eine geheime Party im Hinterhof. Der Nachtwächter, der die Stunden ausruft: ein zigarettenrauchende Mann einer Wachgesellschaft. Und besonders effektvoll: die Beauty-Lounge (Ausstattung: Karin Fritz), in der sich die Ehefrau des Familienpatriarchen schön macht. Sie flieht ebenfalls zum erotischen Abenteuer auf dem Maskenball, für das sie sich in einer beeindruckenden Arie (Barbara Kozelj) keineswegs zu alt fühlt.

Cusch Jung, Chefregisseur der musikalischen Komödie Leipzig, inszeniert die Oper als musikalische Revue, was zwar ein wenig die gebrochene Komik unterschlägt, andererseits den Cancan-Zitaten Nielsens entspricht. Am wirkungsvollsten sind die beiden Balletteinlagen: Dreiecksgeschichten zwischen zwei Männern und einer Frau: zwei Hähne, die um eine Henne kämpfen und der Kampf zwischen Mars, Vulkan und Venus (Choreographie: Oliver Preiss). Irritierend allerdings ein wenig die deutsche Übersetzung, die auf Teufel komm raus alles in Reime zwingt und dem Geschehen so – etwas angestrengt bemüht – eine zusätzliche kabarettistische Note zu geben versucht.

"Maskerade" an der Oper Leipzig: Zwei Männer buhlen um dieselbe Frau. Bildrechte: Tom Schulze

In letzter Minute ein Gast aus Dänemark

"Maskerade" ist vor allem ein großes Ensemblestück. Von den vierzehn Rollen sind allerdings nur drei weiblich. Als Vater Jeronimus trauert Magnus Piontek den alten Zeiten nach, wo man schon um 21 Uhr zu Bett und nicht auf die Party ging und in der das Familienoberhaupt noch etwas galt.

Gert Henning Jensen sang bei der Premiere den Part des Sohnes Leander in der dänischen Originalsprache. Bildrechte: Tom Schulze Zwei Hauptrollen mussten für die Premiere in letzter Minute neu besetzt werden: Sehr überzeugend vor allem Marek Reichart als revolutionärer Diener Hendrik. Für die Hauptrolle dieser dänischen Nationaloper, den partysüchtigen Sohn Leander, konnte kurzfristig Gert Henning Jensen aus Kopenhagen gewonnen werden. Er ist ein Spezialist dieser Rolle, hatte sie bereits in den 1990er Jahren unter Ulf Schirmer in einer Plattenaufnahme eingespielt und sang seine Partie nun in der dänischen Originalsprache. Dafür gab es viel und langen Applaus eines gut unterhaltenen Publikums.