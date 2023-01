Uraufführung "Alte Sorgen" in Meiningen: poetisch-dokumentarisches Portrait einer Altenpflegerin

Die Corona-Pandemie ist verebbt und damit auch die Diskussionen über die prekären Arbeitsbedingungen in der Pflege. Mit der Uraufführung "Alte Sorgen" macht das Meininger Staatstheater die Missstände wieder zum Thema. In der Textvorlage von Maria Milisavljević wechseln sich dramatische und poetische Texte ab. So verlässt der Abend in Meiningen immer wieder die Ebene des dokumentarischen und erhält so eine ganz eigene Sprache.