Ein alter Mensch ist ein besonders schutzbedürftiges Mitglied der Gemeinschaft, ja. In einem Gesundheitssystem, in dem Mitarbeiter angesichts von Personalmangel ständig an der Belastungsgrenze arbeiten, ist ein alter Mensch aber auch ein weiteres belegtes Bett. Unter diesen harten Bedingungen zerreibt sich die Figur Kathrin bei dem Versuch, den alten Menschen einen Abgang in Würde zu ermöglichen, psychisch und physisch. Ihre eigene problematische Beziehung mit der Mutter bleibt unbearbeitet, das Verhältnis zu ihrer Tochter distanziert sich weiter.