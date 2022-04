Familienleben im Probenbetrieb

In Anja Lenßens Fall gibt es die Besonderheit, dass ihr Mann auch Schauspieler ist. Was dazu führt, dass gleich beide Elternteile die am Theater üblichen familien-unfreundlichen Arbeitszeiten haben. Ein normaler Wochentag sieht bei den Lenßens so aus: Ihr Mann bringt den Sohn in die Schule, sie die Tochter in den Kindergarten. Nach Probenschluss um 14 Uhr gibt es Familienzeit bis 18 Uhr. Dann kommt ein Babysitter – und zwar jeden Tag.

Probleme entstehen, wenn Regisseure oder Regisseurinnen die Probenzeiten nicht eingehalten. "Man müsste es wahrscheinlich auch selber mehr einklagen und sich nicht mit der Situation unsichtbar machen“, so Lenßen. Gleichzeitig wollen sie und ihr Mann keine Sonderwünsche stellen. Bei der feministischen Interpretation von "Kabale und Liebe" in Meiningen wirkte auch Anja Lenßen mit. Bildrechte: Christina Iberl

Tatsache ist, dass die Realität eines Regisseurs oder einer Regisseurin, die für eine Produktion ohne weitere Verpflichtungen für sechs Wochen an ein Theater kommen, natürlich eine komplett andere ist, als für künstlerische Mitarbeiter, die einen Alltag und eine Familie vor Ort haben.

Andere Arbeitsbedingungen am Theater gefordert

Tatsächlich liegen die Ideen, wie die Strukturen verändert werden könnten, um den Theaterbetrieb familienfreundlicher zu machen, schon lange auf dem Tisch. Der Verein Ensemble-Netzwerk (ein Zusammenschluss von Künstlern und Künstlerinnen), der sich seit 2015 für bessere Arbeitsbedingungen am Theater einsetzt, hat dazu einen Forderungskatalog erstellt. Neben dem Einhalten von Probenzeiten verlangt der Verein auch die Probeneinheit am Samstagvormittag zur Disposition zu stellen. Auch weil es in dieser Zeit besonders schwierig ist eine Kinderbetreuung zu organisieren. In der Meininger Inszenierung des Klassikers "Antigone" verkörperte Anja Lenßen den ganzen Chor. Bildrechte: Christina Iberl

Diese Tatsache ist auch Jens Neundorff von Enzberg, dem Intendanten des Meininger Staatstheaters, bewusst. Seiner Meinung nach bräuchten Theater – das in Meiningen unterhält vier Sparten – einen finanziellen Spielraum, um eine Kinderbetreuung von Seiten des Arbeitgebers anbieten zu können. In anderen großen Unternehmen sei das schon lange gang und gäbe.

Meininger Intendant will Verbesserung schaffen

Der Meininger Intendant Jens Neundorff von Enzberg möchte sein Theater familienfreundlicher machen – bisher ohne Erfolg. Bildrechte: Christina Iberl Während seiner vorherigen Intendanz in Regensburg habe er sich um eine interne Lösung bemüht, erzählt von Enzberg. Gescheitert sei ein betrieblicher Kindergarten schließlich an der Bürokratie und den gesetzlichen Auflagen. Etwa: Wie muss ein Raum, in dem Kinder betreut werden, beschaffen sein. "Es gibt eine Bereitschaft zu Veränderung, aber auch an politischer Stelle muss mitgewirkt werden", so der Meininger Intendant.

Anstatt mehr finanzielle Mittel haben die Theater heute tendenziell weniger als früher. Weil trotzdem ähnlich viel produziert wird, hat die Arbeitslast für Schauspielerinnen und Schauspieler in den vergangenen Jahren zugenommen. Anja Lenßen würde sich wünschen, dass trotzdem Wege gefunden werden, um individueller zu gucken: "Auch ich will große Rollen spielen. Aber vielleicht ist es möglich für Menschen mit Kindern innerhalb einer Spielzeit mal eine Produktionspause einzubauen." Eine kleine Oase zur Regeneration, auch um Krankheit und Erschöpfung vorzubeugen.