Schon der Buchtitel "Ach, ein Theater haben sie auch? Künstler in Meiningen" verrät in seinem leisen Unterton, dass es sich hier um ein kulturelles Selbstverständnis einer ganzen Stadt handelt. Man will und muss nicht immer im Windschatten der Thüringischen Kulturmetropole Weimar um Wahrnehmung und Wertschätzung buhlen. Denn wer war nicht alles schon in Meiningen? Was schwebt bis heute über dem Theater, wofür ein schauspielbegeisterter Herzog Georg II. im 19. Jahrhundert den Grundstein legte? All das zeigt die Journalistin Carola Scherzer in ihrem Buch.