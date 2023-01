In Thüringen informiert das bisherige Theatermuseum in Meiningen über regionale Theatergeschichte. Bildrechte: imago images/H. Tschanz-Hofmann

Wir erleben ja jetzt schon, dass unser Museum und das Theater weitgehend von Auswärtigen besucht werden. Meiningen ist ein klassischer Sehnsuchtsort, wo Menschen gerne hinkommen, die sich für ein bestimmtes Thema – hier gerade eben Musik und Theater – interessieren. Der Anteil der Touristen ist jetzt schon sehr hoch. Meiningen hat einen schillernden Klang für Leute, die davon wissen. Ich finde aber, dass gerade in die sogenannte Provinz auch solche nationalen Einrichtungen einfach deshalb gehören, weil die Theater- und Orchesterlandschaft in Deutschland immer dezentral gewesen ist. Hier wurde in jedem kleinen Herzogtum Theater gespielt und Musik aufgeführt. Das ist ganz anders als in England oder Frankreich mit der Zentralisierung. Deshalb tun wir alle gut daran, dass so eine Einrichtung dann auch nicht etwa, wie sonst so häufig, in Hamburg, Berlin oder in München ihren Platz dauerhaft hat, sondern dass sie dann wirklich in der Provinz stattfindet, wo Theater in allerhöchster Güte gespielt wurde und gespielt wird.