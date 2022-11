Schriftsteller Christoph Hein Bildrechte: IMAGO / epd

Die Fronten in Guldenberg lassen sich nicht aufweichen, sodass es auch für die Figuren keinen Raum für Entwicklung gibt: Gut bleibt gut und böse bleibt böse. Der Abend von Regisseur Claesson sucht dennoch nach Momenten der Begegnung zwischen Figuren, in denen der ganze Schwulst aus Verbitterung und Hass abfällt, die Ideologie kurz erschlafft und die Gemeinsamkeit des Menschseins, mit allem was dazu gehört, sichtbar wird:



"Es gibt diesen Satz im Stück – 'Die Seelen sind versperrt' – der ist für mich bezeichnend für die Einwohner der Stadt Guldenberg", sagt Regisseur Claessen. Auch wenn die Handlung in Ostdeutschland angesiedelt ist, soll der Abend kein Ost-Bashing sein. Was die Erzählung im Kern rüber bringen möchte, ist aus Sicht des gebürtigen Hannoveraners eine universelle Herausforderung: Es zeigt, was passiert, wenn die Globalisierung mit ihren Folgen auf reaktionäre Gesellschaftsbilder prallt. "Vor hundert Jahren sind natürlich noch keine Syrer nach Deutschland geflüchtet."