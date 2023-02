Die Geschichte von Ivan, der sich als Frau eine Tscherkessen-Prinzessin nimmt, während diese Beziehung von Anfang an durch Intrigen in Frage gestellt wird, hat die Regie vor einem kriegerischen Hintergrund weitgehend ohne aktuelle Anspielungen auf der privaten Ebene belassen.

In einer grau-schwarzen Kiste konzentriert sich alles auf eine dichte Personenführung. Ein Hügel, der aussieht wie die Steine des Holocaust Memorial in Berlin (einer davon dient später auch als Bett Marias), zeigt die Überzeitlichkeit dieses expressiven Ambientes. Und am Ende, der Zar hat sich zwar zu seiner Frau bekannt, schlägt aber trotzdem im Wahn die Krone an den Thron, zieht sich das russische Volk ein Betttuch über die Köpfe. Öffnet sich der Vorhang noch einmal, dann ist dieses Laken in die Farben der Ukraine, Blau und Gelb, getaucht.