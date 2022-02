Ihr gelingt die Flucht aus Sarg und Gruft ins Exil – in der Meininger Inszenierung von Hendrik Müller sogar unter Mitwirkung von Jesus persönlich. So kann sie sich selbst als Zentrum einer Sekte in Szene setzten (hier in einer Zirkusmanege), als Heilige verehren lassen, wie am Fließband wunderheilen und dafür kassieren. Wenn sie aus dem Schnürboden in die mit lauter (weiblichen und männlichen) Bräuten des Herrn gefüllte Arena einschwebt und alle "Welch ein Anblick singen", dann sind die Lacher wohl einkalkuliert. Und befreiend.