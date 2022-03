Seit einem dreiviertel Jahr ist Jens Neundorff von Enzberg Intendant am Meininger Theater. In seiner ersten Spielzeit versucht er nun gleich, die große Tradition des Hauses in die Gegenwart zu überführen. So schwärmt er von den gezeigten Stücken: "Das tolle ist die Art und die Qualität der Malerei. Wenn man sich diese Dinge anschaut, merkt man, wie detailgetreu die Brückners gemalt, Stimmungen eingefangen und Räume erzeugt haben. Sie brachten eine Bildhaftigkeit in die Räume und entwickelten eine eigene Bildsprache, die zu ihrer Zeit revolutionär war und die auch heute in ihrer Präsentation Sehnsuchtsgedanken formuliert – und immer noch fantasievoll und fantastisch wirkt."