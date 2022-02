Das am Staatstheater Meiningen in deutschsprachiger Erstaufführung zu sehende "Auf der Flucht" spielt im Amerika der 1930er-Jahre, vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise. Schauplatz ist eine billige Absteige, ein sogenanntes "flophouse" in Saint Louis, einer amerikanischen Großstadt im Mittleren Westen. Es ist tiefster Winter. In dem Hotel treffen verschiedene, von der Krise gezeichneten Menschen aufeinander. All diese gestrandeten "Tramps, Verlierer und Schattengestalten" haben eines gemeinsam: sie führen ein Leben am Rande der Gesellschaft.