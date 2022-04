Uraufführung Das "Waldstück" am Meininger Staatstheater lotet unsere Beziehung zum Wald aus

Keine andere Landschaft hat das kulturelle Bewusstsein in Deutschland derart geprägt, wie der Wald. In der Romantik wurde er als Sehnsuchtslandschaft überhöht. Später machten die Nazis das Motiv des "Deutschen Waldes" zu einem Teil ihrer rechtsextremen Blut-und-Boden-Ideologie. In den letzten Jahrzehnten steht der Wald vor allem im Fokus der öffentlichen Diskussionen, weil er in Folge des Klimawandels durch Dürre und Borkenkäferbefall gefährdet ist. Das Auftragsstück von Björn SC Deigner mit dem Titel "Waldstück" fragt am Meininger Staatstheater nach unserer heutigen Beziehung zum Wald.