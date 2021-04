Derzeit pendelt Jens Neundorff von Enzberg noch zwischen dem bayrischen Regensburg und dem südthüringischen Meiningen. Während er in Bayern ein Fünf-Spartenhaus leitet, erwarten ihn in Thüringen gleich zwei Häuser – neben Meiningen auch das Landestheater in Eisenach. Beide werden von einer Kulturstiftung getragen und sind trotzdem von einer Gemengelage, die herausfordernd sein dürfte. Von Enzberg ist optimistisch: "Ich freue mich auf ein größeres Haus, als ich es momentan leite. Die Möglichkeiten in Meiningen im Musiktheater sind wirklich richtig angenehm, schier unerschöpflich."

Der designierte Intendant – übrigens ein gebürtiger Ilmenauer – war bereits Anfang der 90er-Jahre in Meiningen Dramaturg. Seine jetzigen Pläne fasst er so zusammen: "Ich bin ein großer Fan des Ensembletheaters und ich muss sagen, wir werden in der kommenden Spielzeit die sieben Musiktheater-Premieren nahezu aus dem eigenen Musiktheater Ensemble besetzen können. Wir haben insgesamt 18 Sängerinnen und Sänger."

Vom "Fliegenden Holländer" bis zum Musical – von Enzberg als "Ermöglicher"?

Geplant sind unter anderem eine Händel-Oper im September und der "Fliegende Holländer" im Oktober. Folgen sollen "Lohengrin", "Die Zauberflöte" und auch ein Musical steht als Premiere auf dem Programm. Für die Puccini-Oper "La Bohème" soll der Künstler Markus Lüpertz Regie, Bühnenbild und Kostüme verantworten. Damit werde sich Lüpertz zum ersten Mal in seinem Leben mit Musiktheaterregie befassen, erklärte Neundorff von Enzberg. Er habe mit dem Maler bereits andere Male zusammengearbeitet: "Nach Neo Rauch in Bayreuth und Baselitz in München, wird nun Lüpertz in Meiningen arbeiten." Jens Neundorff von Enzberg Bildrechte: Christina Iberl

Bewährtes, Bekanntes, aber auch Neues will Jens Neundorff von Enzberg wagen, vor allem Schauspiel: "Was gibt es für Stücke, die wir möglicherweise noch nicht kennen, die in ihrer Zeit sehr erfolgreich waren, da gilt es zu befragen, warum die möglicherweise versunken sind oder ist es gerecht oder ungerecht." Genau so hat er es auch bislang in Regensburg gehandhabt. Als er damals dort antrat, wollte er sich ausdrücklich aus "Ermöglicher" verstanden wissen.