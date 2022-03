Julia Prechsl, geboren im bayrischen Landshut, hat bis 2017 an der Theaterakademie August Everding in München Regie für Schauspiel und Musiktheater studiert. Seit ihrem Abschluss arbeitet sie als freie Theater-Regisseurin. Prechsl bemühte sich um abwechslungsreiche Spielzeiten. Wenn möglich ist ein klassischer Stoff, eine Adaption von Film oder Roman und ein Gegenwartstext dabei, sagt sie. Dennoch hätten die alten Klassiker für sie eine besondere Bedeutung: "Sie haben in der Schulzeit meine Faszination für das Medium Theater erweckt". Bis heute interessiere sie die Spannung, die beim Aufeinandertreffen alter Texte mit der Gegenwart entsteht.

In den vergangenen fünf Jahren hat Julia Prechsl an verschiedenen Theaterhäusern gastiert, darunter am Staatstheater in Nürnberg und den Theatern in Regensburg und Münster. Inszeniert hat sie unter anderem Shakespeares "Was ihr wollt", Hebbels "Nibelungen" oder Schillers Erstlingswerk "Die Räuber". Über das Theater Münster ist der Kontakt zu Frank Behnke, der heute in Meiningen Schauspieldirektor ist, entstanden. Aus dem Meininger Theater heißt es, Julia Prechsl sei ganz gezielt als Regisseurin für die "Kabale und Liebe"-Produktion angeworben worden, um eine junge, weibliche Perspektive auf den Stoff zu geben.