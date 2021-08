Der Ort passt also bestens zum Liebestaumel in Shakespeares "Sommernachtstraum", den das Mittelsächsische Theater in diesem Jahr als Sommertheaterstück gewählt hat. Das weiß auch der Mann am provisorischen Theaterkassenhäuschen, der heute Abend aber streng bleibt. "Wir mussten gerade wieder ein paar junge Leute wegschicken", meint er. "Ohne Ticket kommt heute keiner auf den Berg."