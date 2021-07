Mit viel Humor und Anstand, Werk und Publikum gegenüber. Das nicht vor den Kopf gestoßen, sondern unterhalten sein will. Was ja nicht ausschließt, dass es dabei auch seinen Kopf einsetzt. Worum geht's konkret? Auf den Punkt gebracht, um das Miteinander der Geschlechter in der Ehe. Das packt Peter Förster facettenreich in eine "Drunter-und-drüber-Dramaturgie": Alter Junggeselle holt sich ein junges, unbedarftes Mädchen zwecks Heirat aus einem klösterlichen Waisenhaus ins eigene Heim. Junger Mann entdeckt sie dort zufällig im Bade und ist blitzverliebt. Was auf Gegenseitigkeit beruht und sofort von der Magd des Hauses, die wiederum auf den Jüngling scharf ist, bemerkt wird. Dazu gibt es dann noch den Vater des Jünglings, der es in Amerika zu Reichtum und einer geheimnisvollen Verlobten gebracht hat, mit der es ihn zurück in die alte Heimat zieht. Eine krude Konstruktion, an der sich so ziemlich alles abarbeiten lässt, was zwischen den Geschlechtern so abgeht.