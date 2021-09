Gerade bei Sanierungsmaßnahmen spielt auch bei der Stiftung Bauhaus Dessau Nachhaltigkeit eine immer bedeutendere Rolle. Abgewogen werde hier immer, wie Denkmalschutz – also der Erhalt der historischen Bausubstanz – und beispielsweise energetische Maßnahmen zusammenspielen können, hieß es auf Nachfrage.

Nachhaltigkeit im Leitbild

Die Klassik Stiftung Weimar will zudem insgesamt grüner werden – und dazu soll Nachhaltigkeit im Leitbild verankert werden, sagt Silke Müller, Sprecherin der zweitgrößten Kulturstiftung Deutschlands. Es sei ein Prozess, der gerade laufe und große Auswirkungen haben könnte. "Dieses Konzept in zwei oder drei Sätze zu fassen, ist ein unglaublicher Bewusstseinsbildungsprozess. Und wenn dieser Paragraf dann formuliert ist, dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich für die Stiftung ein komplett gültiges Gesetz ist, nachdem alle Entscheidungen getroffen werden", erklärt Silke Müller weiter.

Eigene Müllabfuhr bei Festivals

Bei großen Rock- oder Elektrofestivals mit tausenden Besucherinnen und Besuchern entsteht auch eine Menge Müll. Oft werden beispielsweise auch Zelte einfach hinterlassen. Aber die Festivalbetreiber versuchen, mit dem Konzept "Grün Rockt" entgegenzusteuern, wie das Highfield-Festival am Störmthaler See, bei dem in Nicht-Corona-Zeiten über 30.000 Menschen feiern.



Das Konzept beinhaltet u.a. eine festivaleigene Müllabfuhr. Auch soll ein Shuttle vom Leipziger Hauptbahnhof eine Anreise ohne eigenes Fahrzeug fördern. Das Publikum zeige sich bisher sehr offen und habe mittlerweile sogar eine Erwartungshaltung, was die Nachhaltigkeit angeht, heißt es von den Organisatoren des Highfield-Festivals.

Das Feedback unserer Gäste und unsere Erfahrungen zeigen, dass junge Menschen auf Festivals zwar immer noch gerne ihren Alltag, aber nicht die Welt um sie herum vergessen wollen. Jonas Rohde, FKP Scorpio Konzertproduktionen, verantwortlich für das Highfield-Festival

Auf Festivals sammelt sich viel Müll an. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt Beim ähnlich stark besuchten SonneMondSterne-Festival in Thüringen geht man ähnliche Schritte: Neben einer eigenen Müllabfuhr werden dort die Besucherinnen und Besucher mit einer eigenen Kampagne sensibilisiert. "Safe the Beach" heißt sie und fordert dazu auf, den eigenen Müll korrekt zu entsorgen und gar nicht erst so viel mitzunehmen.

Schwierigkeiten, ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept umzusetzen, ergeben sich beim Rudolstadt-Festival in Thüringen. Das Festival selbst sei stark in die städtischen Strukturen eingebunden, sodass man bei Vergabeverfahren beispielsweise immer den günstigsten Anbieter nehmen müsse, heißt es aus der Pressestelle.



Die Autoflotte für den Fahrdienst sei nicht komplett elektrisch, weil die Autohäuser, mit denen das Festival kooperiere, gar nicht so viele E-Autos zur Verfügung stellen könnten – und es außerdem zu wenig Ladesäulen gebe. Dennoch gebe es Versuche, umweltbewusst zu handeln – beispielsweise bei der Wiederverwendung von Bühnenelementen oder einem Pfandsystem in der Gastronomie.

Nachhaltige Bildungsarbeit mit Theaterstücken und Workshops