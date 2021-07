Zwei Wochen vor Beginn des Festivals "Theaternatur" in Benneckenstein in Sachsen-Anhalt hat das sogenannte Waldmobil gebrannt. Dabei handelt es sich um eine mobile Bühne. Wie der Verein Kulturrevier Harz am Montag mitteilte, hat sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet. Laut Festivalleitung soll es sich um Brandstiftung handeln.