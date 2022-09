Ein großes, rundes Loch klafft im Bühnenboden des Weimarer e-Werks. Sternförmig sind schwarze Bänke darum angeordnet. Die Bühne wird von einer halbrunden, dreistufigen Wand mit braunmarmorierten Platten begrenzt. Drei Musikerinnen lehnen sich an und spielen anklagende Musik, bis am Ende die Schauspielerin Miriam Schiweck in einem Kleid mit einer langen Schleppe aus Müllfetzen auftritt und sie vertreibt.

Wie auch in früheren Stücken beschäftigt sich der österreichische Dramatiker Thomas Köck in "Solastalgia" mit der Klimakrise. Der Titel erinnert an Nostalgie, doch er beschreibt die Furcht und den Schmerz über aktuelle Verluste. Das Bühnen-Ich steht in einem Wald und lässt sich von einem Experten erklären, dass der deutsche Wald schon lange nur eine Illusion ist und immer weiter verschwinden wird. Währenddessen wird die Erzählstimme durch ein Telefonklingeln an die Depression des Vaters erinnert.