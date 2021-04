Kommt bald Winnetou?

Hubert Bieberbach hat als Zehnjähriger zusammen mit seinen Eltern den "Vogelhändler" erlebt – damals gespielt vom Meininger Theater. Seitdem ist er fasziniert von dieser Bühne im Grünen. Sein Vater war in den 50er-Jahren beim Bau mit dabei. Bieberbach hofft, dass es für die Naturbühne eine Zukunft gibt. Helfen könnten seiner Meinung nach so eine Art Karl-May-Festspiele. Mit einem Schauspieler aus der Schweiz gebe es schon entsprechende Kontakte. Und der könnte sich Winnetou hier ziemlich gut vorstellen: "Das Gelände hier ist ideal, hat er gesagt“, meint Bieberbach. "Und vielleicht hört man das in Erfurt, denn das wäre doch eine nachhaltige Geschichte, was das Land gefordert hatte für die Investion in ein Dach."

90.000 Euro Förderung vom Bund

Bauarbeiten am Naturtheater Steinbach-Langenbach Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Von einem Dach für die Bühne träumt der Verein schon lange. Sämtliche Förderanträge dafür scheiterten jedoch bislang. Doch für andere Erneuerungen gab es Geld. Eine hiesige Baufirma ist jetzt dabei, oberhalb der Zuschauerränge die Fundamente für eine neue Versorgungshütte auszuheben. Gerade gehe es um die wichtigste Leitung überhaupt, scherzt Bieberbach. "Die Bierleitung! Bisher haben wir 50-Liter-Fässer von dort vorn durch die Zuschauer geschleppt", erklärt er. "Jetzt kommt hier eine Kühlzelle rein, die Fässer werden gleich hier gewechselt, und auch die alkoholfreien Getränke kommen hier rein. Das ist für uns echt eine Erleichterung."

In ein paar Wochen soll die neue Hütte stehen. Den Innenausbau übernehmen die Vereinsmitglieder. Gebaut wird hier in diesem Jahr aber noch viel mehr. Denn das Theater muss pandemietauglich werden. Besonders am Eingang, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Bartelt, "weil sich alles an dem Tor gedrängelt hat." Jetzt müsse man eine Schleuse bauen. "Damit man dann Tickets kontaktlos entwerten kann, mit wenig Berührung."



Und auch das Technik-Haus an der Bühne müsse unbedingt ausgebaut werden, so Bartelt, "weil sich da Künstler, Manager und Bühnenarbeiter drängeln und zu wenig Platz haben. Wir wollen dafür die untere Etage ausbauen, und dafür braucht man halt jede Menge Geld." Vom Bund gibt es dafür rund 90.000 Euro Förderung. Die Mitglieder des Theatervereins packen bei den Bauarbeiten am Naturtheater Steinbach-Langenbach ordentlich mit an. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Putzeimer und Wurzelbürste

Michael Bartelt (Mitte) vom Naturtheater Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich Jetzt gilt es erst einmal, die neue Saison vorzubereiten. Das bedeutet auch einen Arbeitseinsatz mit Putzeimer und Wurzelbürste. Die Zuschauerbänke müssen von Schmutz und Moos befreit werden, sagt Michael Bartelt und deutet auf die steil abfallenden Zuschauerränge. "Nee, das ist dann nicht schön", sagt er, "aber ich versuche, dann so viele Leute wir nur möglich zusammenzutrommeln. Und danach machen wir es uns gemütlich, schüren den Rost an, essen was und trinken was, und dann ist es auch wieder schön."