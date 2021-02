Annähernd zwei Jahre lang hatten sie verhandelt und diskutiert: Im Herbst 2020 folgten die ersten verheißungsvollen Signale von Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU). Nun, Mitte Februar 2021, ist alles in trockenen Tüchern – und die verbesserte Förderung der freien Theaterszene in Sachsen-Anhalt endgültig auf den Weg gebracht. "Die Förderreform kommt", freut man sich beim Landesverband freies Theater in Sachsen-Anhalt (LanZe) und sprach vor einigen Wochen von einem "riesigen Quantensprung" für das Land.

Franziska Elisabeth Schubert von LanZe freut sich über die Förderreform. Bildrechte: Giovanna Gahrns Der Branchenverband hatte in den vergangenen Jahren wieder und wieder dafür gekämpft, dass die freie Szene staatlich besser gefördert wird. Franziska Elisabeth Schubert von LanZe sagt: "Die neue Förderung ist eine deutliche Verbesserung zur bisherigen. Sie bietet den Akteurinnen und Akteuren ganz andere Möglichkeiten." Bislang hatte es in Sachsen-Anhalt eine einjährige Projektförderung für die freie Szene gegeben. Darüber hatten das Landesverwaltungsamt und das Kulturministerium entschieden. Die neue Förderung sieht nun weitere Instrumente vor, etwa eine Einstiegsförderung, ein Stipendium und eine zweijährige Basisförderung für etablierte Häuser und Ensembles. Das erste Geld kann in diesem Jahr beantragt werden und soll 2022 fließen.

Das Ziel: Anreize für ein Wachstum der Szene schaffen