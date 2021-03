Petra Ehlert wurde am 28. Oktober 1966 in Eisenach geboren und wuchs in Dresden auf. Ihre Schauspielausbildung erhielt sie an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig. 1990 bekam sie ein Engagement am Neuen Theater in Halle und blieb dort bis zu ihrem Tod. Zu ihren wichtigsten Rollen zählen die Maria im "Prozess von Schamgorod", die Marthe Rull in "Der zerbrochne Krug", Shen Te/Schui Ta in "Der gute Mensch von Sezuan" und die jüdische Mutter in "Kindertransport".



Zu sehen war sie außerdem im Fernsehen, etwa im "Polizeiruf 110" oder "Tatort". In dem Film "Superstau" von 1991 spielte sie die resolute Viola Pippig aus Ostdeutschland. In Volker Schlöndorffs "Die Stille nach dem Schuss" aus dem Jahr 2000 war sie in einer Nebenrolle zu sehen. Petra Ehlert arbeitete zudem als Dozentin für Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig und an der Theaterakademie Sachsen.