Der Theaterstreit von Halle hat die Saalestadt immer wieder in die Schlagzeilen gebracht, in den letzten beiden Jahren lähmte er den Kulturbetrieb und endete im letzten Sommer 2020 schließlich mit der Trennung der beiden vermeintlichen Streithähne: Geschäftsführer Stefan Rosinski und Opernintendant Florian Lutz .

Das Zünglein an der Aufsichtsrats-Waage sind dabei die Vertreter der TOOH-Mitarbeiter. So kam es, dass mit wechselnden Mehrheiten beide Streithähne schließlich das Haus verlassen mussten. Während Lutz bereits vorfristig aus seinem Vertrag entlassen wurde und mit Walter Sutcliffe bereits der Nachfolger feststand, war die Stelle des Geschäftsführers jedoch vakant. Kurzerhand wurde mit Uta van den Broeck eine hallesche Wirtschaftsprüferin ins Amt gehoben, ohne ein bereits anlaufendes Auschreibungsverfahren abzuwarten.

Uta van den Broek Bildrechte: Thomas Ziegler, Stadt Halle

Das läge durchaus in den Kompetenzen eines Aufssichtsrates, meint Inés Brock, die für Bündnis 90/Die Grünen in dem Gremium sitzt und zum Lager der Florian-Lutz-Unterstützer zählt. Sie sagt: "Die Rechtsauffassung, die ich, unter anderem auch der Oberbürgermeister und die BBMA, also die Beratungsgesellschaft, die wir als Stadträte haben, vertreten, ist, dass der Aufsichtsrat durchaus auch Geschäftsführer bestellen kann. Jenseits eines Verfahrens, wie man es möglicherweise in anderen Stellenbesetzungen hat. Ich gebe zu, dass das sozusagen eine Entscheidung war, die sehr schnell gefällt werden musste. Aber das lag natürlich an der Geschichte, dass wir ja sehr schnell auch eine funktionierende Geschäftsführung haben mussten, nachdem klar war, dass Rosinski sozusagen freigestellt ist."