In Nossen gibt es zwar das ehemalige Kloster Altzella als Veranstaltungsort und eine Freilichtbühne. Von kultureller Blüte mag ein Einwohner wie Tom aber nicht sprechen. "Viele ziehen in die Stadt, und kleine Dörfer und Städte wie Nossen sterben aus!"

Um daran generell in Sachsen etwas zu bessern, rief Miriam scholl das Projekt X-Dörfer ins Leben. 10 Jahre lang hatte sie die bundesweit als vorbildlich geltende Bürgerbühne Dresden geleitet. "Die eigene Expertise zur Verfügung stellen für Leute, die etwas vor Ort machen wollen", lautet ihr Leitmotiv. Also nicht künstlerische Fertigprodukte in Ländliche Räume schicken, sondern fördern, was Akteure vor Ort selbst gestalten wollen.