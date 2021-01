Ein deutschlandweites Theaterprojekt befasst sich im Herbst mit dem NSU-Komplex. Am 4. November 2011 waren Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die gemeinsam mit Beate Zschäpe als Köpfe des rechtsextremistischen Netzwerkes "Nationalsozialistischer Untergrund" gelten, tot aufgefunden worden. Im Anschluss wurde ihre Serie von Morden an neun Menschen türkischer und griechischer Herkunft bekannt.

Demonstration nach Urteilsverkündung im NSU-Prozess in München Bildrechte: imago/Christian Mang

Rund um diesen Jahrestag planen Theater und andere Institutionen in 13 deutsche Städten Aufführungen, Lesungen, Diskussionen und andere Veranstaltungen. "Kein Schlussstrich!" lautet der Titel des Projektes, das vom 21. Oktober bis 7. November 2021 stattfinden soll. Dabei würden vor allem die Perspektiven der Familien der Opfer und der Migranten-Communities in den Fokus gerückt, teilte die Veranstalter am Dienstag mit. Auch die jüngsten rechtsextremistischen Anschläge in Halle, Hanau und Kassel sollten eine Rolle spielen.