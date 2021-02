Ausgangspunkt des Dokumentar-Hörspiels waren 6.000 Seiten Protokoll-Berichte der ARD-Reporter vor Ort – denn andere Mitschriften gibt es nicht. Nach wie vor gilt in Deutschland, dass Gerichtsverfahren mündlich sein müssen. Und so kommt den Prozess-Protokollen der damals akkreditierten Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als ausführlicher, schriftlicher Quelle große Bedeutung zu. "Das Interesse an den Aufzeichnungen war deswegen auch schon während des Prozesses groß", erinnert sich Gunnar Breske, MDR AKTUELL-Moderator und damals einer der Gerichtsreporter.

Gunnar Breske berichtete als Reporter über den Prozess. Bildrechte: MDR/Marco Prosch Etwa 110 Gerichtstermine hat Gunnar Breske zwischen 2013 und 2018 mitverfolgt und darüber berichtet. Für ihn eine doppelt spannende Sache, denn der MDR-Moderator, Jahrgang 1979, stammt selbst aus Jena und hat die Verhältnisse, die dort in den 90er Jahren herrschten als Jugendlicher miterlebt. "Eigentlich gab es damals in Jena – bedingt auch durch die vielen Studierenden – eher eine starke linke Szene, aber eben auch ein kleineres rechtsextremes Milieu, zu dem beispielsweise der Mitangeklagte Ralf Wohlleben gehörte. Wenn diese Leute damals irgendwo auftauchten, suchte man das Weite. Da war es von Vorteil, wenn man die 100 Meter unter zwölf Sekunden laufen konnte. Umso denkwürdiger war es dann, Wohlleben Jahre später im Gerichtssaal in München wiederzusehen."

Welche Umstände formten das Trio?

Was Gunnar Breske bis heute umtreibt, ist die Frage, wie und warum das Trio den Weg in den terroristischen Untergrund gegangen ist. Denn sowohl Mundlos als auch Böhnhardt stammen aus durchaus gebildeten und stabilen Elternhäusern. Bei Zschäpe, deren Mutter mehrfach geschieden war, waren die Verhältnisse schwieriger. In bleibender Erinnerung ist ihm der Auftritt der Mutter von Uwe Böhnhardt, die verzweifelt die äußeren Umstände für die Entwicklung ihres Sohnes verantwortlich machte. War es der gewaltige gesellschaftliche und wirtschaftliche Umbruch nach 1989/90, die große Orientierungslosigkeit damals, der vorallem auch das Schulwesen nichts entgegenzusetzen wusste? All das führte die Mutter, selbst Lehrerin, in ihrer Aussage an.

Natürlich spielt die gesellschaftliche Situation in den 90er Jahren eine große Rolle, aber am Ende waren es sehr persönliche Gründe, warum die drei sich zu einem terroristischen Trio zusammengeschlossen haben. Gunnar Breske, damals Gerichtsreporter

In einer Zeit der Brüche und Umbrüche hätten sie einander als Ersatzfamilie gesucht und gefunden – eine Bindung die stärker gewesen sei als die zum Elternhaus, so Breske.

Die Fahndungsbilder von Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Bildrechte: dpa

Im Dokumentar-Hörspiel wird klar, dass der Vorsitzende Richter Manfred Götzl sehr viel Wert darauf legte, die Beziehung der drei NSU-Terroristen untereinander zu klären. So handelt ein ganzes Kapitel von ihren Urlauben auf der Ostseeinsel Fehmarn, wo sich Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe mit ihren Campingnachbarn anfreundeten. Über Jahre hinweg bestand diese Bekanntschaft. Mundlos nannte sich "Max", Böhnhardt "Gerry" und Zschäpe "Liese". Alle drei machten einen freundlichen Eindruck und gingen untereinander sehr höflich und respektvoll miteinander um, heißt es in einer Zeugenaussage im Doku-Hörspiel. Dass die drei eiskalte Terroristen waren, erschloss sich der Familie aus Niedersachsen erst, als ihre Fotos in den Fernsehnachrichten liefen.

