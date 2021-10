"Kein Schlussstrich!" Theater in Sachsen und Thüringen greifen NSU-Terror auf

Theater Chemnitz: "So glücklich, dass du Angst bekommst"

Am Theater Chemnitz blicken drei Frauen vietnamesischer Herkunft auf der Bühne gemeinsam mit drei Puppen auf die eigenen Lebenswege und ihre individuellen Erfahrungen zurück. Eine Produktion in deutscher Sprache mit vietnamesischer Übertitelung.



Aufführungen:

07.11. (18 Uhr), 12.11. (20 Uhr), 11.12. (20 Uhr) und 12.12. (18 Uhr)





Landestheater Eisenach und Theater Rudolstadt: "Furor"

Rasante Dialoge sind in dem Kammerspiel "Furor" zu erleben. Bei der Inszenierung von Lutz Hübner und Sarah Nemitz' Stück geht es um Politikverdrossenheit, Radikalisierung und Meinungsmache im Internet. Zu sehen am Landestheater Eisenach und am Theater Rudolstadt.



Aufführungen Eisenach:

21.10., 29.10., 04.12. und 16.12. (Beginn um 19.30 Uhr)



Aufführung Rudolstadt:

13.11. (19.30 Uhr) mit Publikumsgespräch





Theater Jena: "Sladek"

Die Regisseurin Lizzy Timmers verwebt im Theaterhaus Jena das selten gespielte Stück "Sladek" von Ödön von Horváth mit neuen Texten von Manja Präkels. Es entsteht eine Reflexion über das Erstarken von rechtsextremen Strukturen über mehrere Zeitebenen hinweg.



Aufführungen:

03.11. (Preview), 04.11. (Premiere), 05.11., 25.11., 26.11., 27.11. (Beginn um 20 Uhr)



Außerdem am 06.11. (17.30 Uhr):

Gesprächsreise zu "Kein Schlussstrich!" mit Idil Nuna Baydar und Gästen aus der Stadtgesellschaft.





Theater Plauen-Zwickau: "Aus dem Nichts"

Das Theater Plauen-Zwickau zeigt eine Inszenierung von "Aus dem Nichts" nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin. Ausgehend von dem Nagelbombenanschlag des NSU in Köln thematisiert Akin die grenzenlose Verzweiflung und Wut einer Frau, deren Mann und Kind bei einem von Rechtsradikalen verübten Terroranschlag ums Leben kam.



Aufführungen Kleine Bühne Plauen:

05.11. (19.30 Uhr, Premiere), 09.11. (19.30 Uhr), 10.11. (18 Uhr), 18.11. (19.30 Uhr), 19.11. (18 Uhr), 19.12. (18 Uhr)

Aufführungen Gewandhaus Zwickau:

22.10. (19.30 Uhr, Premiere), 23.10. (19.30 Uhr) sowie 12 weitere Vorstellungen im November und Dezember.





Deutsches Nationaltheater Weimar: "Hannibal"

Ein Soldat, der sich innerhalb der Eliteeinheit KSK immer mehr radikalisiert und in rechte Netzwerke eintaucht: Diese Geschichte ist am Deutschen Nationaltheater in Weimar im Auftragsstück "Hannibal" des Dramatikers Dirk Laucke zu sehen. Angelehnt an Ödön von Horváths Roman "Ein Kind unserer Zeit" greift das Stück die Enthüllungen zu dem rechten Netzwerk "Hannibal" auf, in dem sich Sicherheitskräfte vernetzen und auf einen Tag "X" vorbereiteten.



Aufführungen:

06.11., 27.11., 12.12. (Beginn um 20 Uhr)