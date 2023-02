Die drei sind hier von Anfang an die Verlierer. Alter Adel, der sich gerade noch so die Innenstadt, aber eben nur noch im fußkalten Erdgeschoss leisten kann. Die Masken, die sie zur Party tragen, sagen viel: Ottavio kommt als Erdhörnchen, Anna als schöner Pfau mit gestutzten Federn – nur Donna Elvira, die Ex-Geliebte, die sich in der Gästewohnung eingemietet hat, zeigt als Leopardin Krallen und wirkte den Dober-Männern gegenüber wohl gleichwertig, wenn wir nicht annehmen müssten, dass sie für ihr Zimmer auch zahlt, um durch räumliche Nähe wieder attraktiv zu sein, welche Demütigung! Die Oper Leipzig setzt "Don Giovanni" mit perfekten Kostümen und kongenialem Bühnenbild um. Bildrechte: Tom Schulze

Perfekte Kostüme und Bühnenbild à la Quentin Tarantino

Neben den perfekten Kostümen von Irina Bartels ist die Bühne von Étienne Pluss als riesiges Puppenhaus detailverliebt und kongenial: Wo Sängerinnen und Sänger normalerweise abgehen, und der Zuschauer sich die Handlung im Off weiterdenken muss, wird sie hier im angrenzenden Zimmer weitergespielt, greift später in die Haupthandlung auf den Punkt wieder ein.

Man könnte denken, Mozart hätte hier an der Inszenierung mitgeschrieben [...]. Regisseurin Katharina Thoma jongliert mit Original und Interpretation, wie es besser nicht geht. Stefan Petraschewsky

Man könnte denken, Mozart hätte hier an der Inszenierung mitgeschrieben, die in ihrer Ästhetik an Wes Anderson oder Quentin Tarantino erinnert, wie Humor und eindeutige Bilder hier ohne Scheu ins Spiel gebracht werden. Regisseurin Katharina Thoma jongliert mit Original und Interpretation, wie es besser nicht geht. An der Oper Leipzig wird "Don Giovanni" originaltreu und modern zugleich interpretiert. Bildrechte: Tom Schulze

"Don Giovanni" in Leipzig ein gelungenes Gesamtkunstwert

Die Musik dazu klingt immer flüssig, strebt vorwärts, muss sich nicht behaupten, sondern begleitet die Szene souverän, bleibt unaufgeregt, auch wenn es an ein paar Stellen musikalisch klappert. Jonathan Darlington stellt sein Dirigat angenehm uneitel in den Dienst eines Gesamtkunstwerkes, ebenso Chor, Orchester, Sängerinnen und Sänger. Alle Akteure zeigen in jedem Moment eine stimmige Figur, entwickeln aus ihr einen Ton, der die Rolle auch musikalisch weiterdenkt: eine gelungene Ensembleleistung!