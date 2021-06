OK – Bienenstöcke stehen seit exakt fünf Jahren, seit Juni 2016, auf dem Dach der Oper in Leipzig. Insofern ist Nachhaltigkeit als großes Thema nicht ganz neu. Aber Tobias Wolff will es künftig größer denken, jenseits von Mülltrennung, Solarpaneelen und Bienen auf dem Dach. Für den designierten Opernintendanten ist Nachhaltigkeit zunächst auch ein Zeichen.

Auf dem Dach der Leipziger Oper haben Bienen ein Zuhause Bildrechte: dpa Die Oper, mit 680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sei einer der größten Betriebe der Stadt, sagt Wolff, und habe ob ihrer Größe auch eine große Hebelwirkung für einen Wandel Richtung Klimaschutz bzw. Klimaneutralität. Wenn man das Thema weiter verfolge, komme man zu ganz essentiellen Fragen: "Da komme ich auf die Frage der Kunstfreiheit. Wo beginne ich Kunst einzuschränken, wo gewähre ich Kunstfreiheit? Und die Diskussion haben wir jetzt schon."

Zum Beispiel Bühnenbilder

Wolff denkt dabei auch an Bühnenbilder. Normalerweise werden die für die Inszenierungen neu gebaut, ein paar Jahre benutzt, immer wieder aus dem Lager zur Bühne transportiert – und dann irgendwann aus dem Weg geräumt, irgendwann sogar weggeworfen, entsorgt, um für neue Bühnenbilder Platz zu schaffen.

Das war die bisherige Praxis, aber Wolff will das Thema Fundus unter dem Nachhaltigkeitsaspekt noch mal ganz anders anschauen: "Der Fundus war die letzten 20, 30 Jahren ein bisschen verpönt und wurde immer mit einem leichten Naserümpfen quittiert".



Bei jungen Regieteams stellt Wolff fest, "dass die mit dem Fundus wieder sehr lustvoll arbeiten und sagen: Gerade aus diesem Nachhaltigkeitsaspekt heraus, wäre es doch geradezu irrsinnig dieses Potenzial nicht zu nutzen." Die Oper Leipzig am Augustusplatz ist gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Bildrechte: imago/Westend61

Den Fundus kreativ nutzen

Die Oper Leipzig hat einen umfangreichen Kostümfundus Bildrechte: Niklas Tolkamp, MDR Für Wolff geht es um die Frage, das Thema Nachhaltigkeit so einzubringen, dass es einerseits sinnvolle Grenzen setzt, andererseits aber auch die Möglichkeit lässt, damit zu arbeiten. Idealerweise würden dann kreative Energien freisetzt.



Man darf also ab Herbst 2022 hier und da auf eine neue Bühnen-Ästhetik gespannt sein, die den alten Fundus zu neuem Material erklärt und collageartig Bühnenbilder, Requisiten und Kostüme erlaubt. Sinnvolles Recycling also. Oder alternativ auch ein vollständig biologisch abbaubares Bühnenbild, wie es der "Ring der Nibelungen" im Opernhaus Göteborg jüngst war.

Auch CO2-Bilanz des Publikums ist problematisch

Nachhaltigkeit spielt aber auch außerhalb von Opernhaus und Bühnenkunst eine Rolle – Stichwort Publikum. Wolff nennt als Beispiel das Konzerthaus in Freiburg im Breisgau, das eine CO2-Erhebung durchgeführt habe. "Und die Kollegen hatten zu Beginn so ein schlechtes Gewissen, weil sie dachten: Oh je! Der Flug nach New York und der Carbon Footprint – bis sie nach der Erhebung festgestellt haben, dass der größte CO2-Treiber das Publikum ist, das aus dem Schwarzwald ins Konzerthaus fährt."

Was wiederum ein völlig neues Licht auf die Tiefgarage unter dem Augustusplatz wirft, die für Konzertbesucher im Gewandhaus und Opernbesucher quasi wie geschaffen ist, um sich bequem und regensicher dem Kulturgenuss hingeben zu können.

Die Anfahrt mit dem Fahrrad ist gut für die CO2-Bilanz Bildrechte: imago/Loop Images

Mit dem Fahrrad in die Oper

Müsste man also die Tiefgarage umbauen und dort künftig eine Etage für Räder und E-Bikes reservieren, wie es die Universität unter der neuerbauten Pauliner-Uni-Kirchen-Aula als Nachbar bereits praktiziert? "Weil ich selber Fahrradfahrer bin", hat Wolff das Thema Fahrrad, Fahrradgaragen, Fahrradstellplätze als Thema bereits angesprochen. "Und ich überlegte: Stell ich mein Fahrrad jetzt auf den Intendantenparkplatz? Und macht man da noch ein schönes Dach drüber?" Wolff merkt an, dass es noch ein langer Weg sei, weil Bauverordnungen und Denkmalschutz zu beachten seien: "Aber ja: Es ist exakt so eine Diskussion die wir gerade führen."