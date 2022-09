Man muss tatsächlich sagen, dass wir in Deutschland ziemlich hinterher sind. Gerade Skandinavien ist da sehr weit. Die Oper Lyon widmet sich schon seit 20 Jahren sich dem Thema und hat da schon viel gemacht hat und gerade einen Regelkatalog auflegt für Regieteams, was zukünftig geht und was nicht mehr geht. Die Oper in Parma digitalisiert jetzt ihren Fundus, damit der von vielen anderen Institutionen nachgenutzt werden kann. Da ist viel los – und da sind wir in Deutschland ein bisschen verschlafen.

Die Oper Leipzig will in Zukunft noch nachhaltiger werden. Bildrechte: imago/Westend61