Im Finale von Mozarts "Hochzeit des Figaro" wird eindrucksvoll um Verzeihung gebeten und diese großmütig gewährt. Aber sind mit der Hochzeit alle Irrungen und Verwirrungen schon abgetan? Was geschieht später mit Figaro, dem kleinbürgerlichen Barbier und späteren Kammerdiener, der gerne ein wenig intrigiert und was mit dem Grafen Almaviva, seinem Herrn?

Pierre de Beaumarchais, auf den der Stoff zurückgeht, hatte selbst nach dem "Barbier von Sevilla" und der "Hochzeit des Figaro" einen dritten Teil, "Ein zweiter Tartuffe oder die Schuld der Mutter", verfasst. Auf ihn hatte nun auch Sir David Poutney zurückgegriffen, der Elena Langers Oper nicht nur als Direktor der Welsh National Opera in Auftrag gegeben und inszeniert, sondern auch das Libretto verfasst hatte.

In welcher Zeit Langers Oper spielt, bleibt offen: nach der französischen oder nach der russischen Revolution? Während des Nationalsozialismus oder in der gegenwärtigen Flüchtlingskrise?

Horvaths Drama ist ein Stück über Emigration: Graf und Gräfin sind enteignet, Figaro und Susanna mit ihnen auf der Flucht. Der vor zwei Jahren verstorbene Bildhauer Ralph Koltai, der als Jugendlicher selbst in einem Kindertransport von Berlin nach London emigrieren musste, hat eine abstrakte Bühne mit beweglichen Wänden, darauf eingerissener Pappe oder Schriftzüge, für 21 Szenen entworfen: Gefährliche Grenzanlagen, ein Friseursalon, ein Emigrantennachtclub oder eine staatliche psychiatrische Anstalt, zu der das Schloss des Grafen geworden ist.

Mit viel dramatischem Verve treibt Elena Langers Komposition die Handlung voran. Mozart und Rossini werden dabei zwar nur selten direkt zitiert, dennoch kommt die Musik den Figuren Mozarts und Rossinis sehr nahe – aber auch dem Selbstmitleid und der Selbstgerechtigkeit des Personals in Horvaths Komödie. Plötzlich frecher Tango, dann Anspielungen an Klezmer-Musik überraschen immer wieder.

Langers Oper gibt allen Figuren Empathie, gerade auch Figaro, obwohl er zum Mörder wird. Gesungen wird die Rolle von dem warmen, kräftigen Bariton von David Stout. Dem Paar Graf (Qurijn de Lang) und Gräfin (berührend: Noa Danon aus dem Magdeburger Ensemble) stehen deren unehelichen Kinder Serafin und Angelika gegenüber, denen in ihren oft verzweifelten Situationen Liebesarien gewidmet sind (sehr klar: Emilie Renard und Rhian Lois).

Die vor fünf Jahren in Cardiff uraufgeführte Koproduktion war bereits in Genf und Poznań sehr erfolgreich. "Figaro lässt sich scheiden", kann zeigen, wie lebendig Oper weiterleben kann. Dass die Produktion nun trotz Pandemie auch in Magdeburg gezeigt werden konnte, macht die Aufführung zusätzlich zum Ereignis.