Was in der Shakespeare-Vorlage als ein Taschentuch beginnt, wird an der Oper Leipzig zu einem riesigen weißen Vorhang verwandelt. Bildrechte: Kirsten Nijhof

Nachdem "Otello" in Leipzig 50 Jahre lang nicht gespielt wurde, ist es hier ein großer Wurf geworden. In dieser analytischen Klarheit, mit dem Fokus auf die Personen und ihre Rollen in der Gesellschaft, ist es nicht nur eine tragische Geschichte aus alter Zeit, sondern geht uns auch heute an. In der Intendanz Tobias Wolff wird auch ein übergreifender, dramaturgischer Ansatz deutlich. Die erste Premiere seiner Intendanz galt Undine, dem Naturwesen, die Mensch und damit beseelt werden will. Mit Desdemona steht wieder eine Frau im Zentrum, und damit auch ein Femizid in einer Welt voll toxischer Männlichkeit.