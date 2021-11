Peer Gynts Kopf dominiert eindrucksvoll die Bühne Bildrechte: Bühnen Halle/Yan Revazov

Der überdimensionale Kopf von Peer selbst ist der zentrale Spielort in dieser märchenhaften Bühnenwelt. Wir, das Publikum können somit in seine Gedanken sehen und wissen gleichzeitig: alles was wir sehen, ist Fantasie, sind die Träume und Albträume des Peer Gynt.



Das Publikum dankt am Ende allen Beteiligten mit stehenden Ovationen und Bravorufen für diesen atemberaubenden Abend. Der (noch) neue Hausherr der Oper Walter Sutcliffe, hat Recht, wenn er in seiner kurzen Dankesrede festhält, dass diese übergreifende Arbeit der Sparten der einzelnen Bühnen in dieser Qualität so nur in Halle möglich ist und die Stadtgesellschaft auf dieses Haus wahrhaft stolz sein kann. Wenn das der neue Geist des Miteinanders der Bühnen in Halle ist, haben die jetzigen Verantwortlichen in der Führungsriege der TOOH alles richtig gemacht.