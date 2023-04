2012 hat ihn Manuel Schöbel hier engagiert, weil er einen Vollbluttheatermann gesucht hat, der auch ein Händchen in Sachen Teamarbeit besitzt und mit seiner Popularität gewisse magnetische Kräfte am Kassenhäuschen entfalteten sollte. So hat der Intendant der sächsischen Landesbühnen damals jedenfalls spekuliert und da man zehn Jahre zusammengearbeitet hat, sich offensichtlich nicht verzockt.

Eine Dekade, die nun zu Ende geht und Kube in den Ruhestand. Darüber und überhaupt über seine Zeit mit und auf dem Theater, wollte Kube allerdings nicht persönlich mit mir reden. Warum das? Weil ich Kritiker bin? Okay, sein kaltes Herz neulich auf der Felsenbühne Rathen fand ich nicht so gut. Dafür seinen Woyzeck auf der Studiobühne in Radebeul zuletzt sensationell.