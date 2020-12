Es herrscht gespenstische Stimmung auf dem Markt von Pirna. Dunst zieht von der Elbe hoch in die Altstadt. Hell erleuchte Häuser, ein Weihnachtsbaum am Rathaus, aber es sind kaum Menschen an diesem frühen Dezemberabend unterwegs. Mein Weg führt mich zu einem Eckhaus ganz hinten am Markt. Tom Pauls Theater steht über dem geschlossenen Theaterlädchen. Ehe ich eine Klingel finden kann, öffnet sich daneben ein altes Holztor unterm prächtigen spätgotischen Sandsteinportal und der Hausherr empfängt mich.

"Tote Hose", beschreibt er die Stimmung in der Stadt. "Ich kann nicht einmal einen Bohnenkaffee anbieten, denn der Tschibo hat zu und der Bäcker seltsamerweise auch – nicht dass die Corona haben", erzählt der Theatermacher gleich los und bietet zum Ausgleich ein Kaltgetränk an. Das alles noch bevor wir reingehen. Das Tom Pauls Theater befindet sich im Peter-Ulrich-Haus am Pirnaer Marktplatz Bildrechte: MDR/ Birgit Menze-Dolze

"Ein bisschen Leben in der Bude"

Zwei Männer mutterseelenallein in einem prächtig sanierten Baumeisterhaus aus dem 16. Jahrhundert. Im nächsten Jahr feiert der Hausherr, Tom Pauls, das zehnjährige Jubiläum seines Theaters. Es ist eine private Bühne, die gänzlich ohne Subventionen durch die Zeiten kommen muss. Wir steigen ein paar Sandsteinstufen weiter hinauf und befinden uns im historischen Fest- und dem heutigen Theatersaal. Tom Pauls auf der Bühne seines Theaters Bildrechte: MDR/Wolfgang Schilling

MDR KULTUR-Theaterkritiker Wolfgang Schilling beim Interview mit Abstand Bildrechte: MDR/Wolfgang Schilling Tom Pauls macht das Arbeitslicht auf der Bühne an. "Nicht nur die professionellen, also staatlichen Bühnen dürfen probieren. Wir fragen nicht, ob wir probieren dürfen, aber wir probieren", erzählt der Theatermacher. Gerade entsteht ein Marika-Rökk-Abend mit Antje Kahn, die sonst bei der sächsischen Landesbühne singt. "Die haben heute morgen ein bisschen probiert. Da war wenigstens ein bisschen Leben in der Bude", berichtet Tom Paul mit einer gewissen Freude. Das neue Stück soll Ende Februar Premiere haben, allerdings ohne den Hausherrn. "Dieses Mal bin ich Produzent, Maître de Plaisir, der hier versucht, alles zu organisieren."

Das Publikum fehlt

In diesem Jahr wurde das Tom Pauls Theater in Pirna gleich zweimal geschlossen. Zuletzt im kulturellen Herbst-Lockdown und davor schon einmal im März. Ein Nachmittag, an den sich Tom Pauls noch ganz genau erinnert: "Kurz vor der Vorstellung, das muss so 17 Uhr gewesen sein, kriegten wir einen Brief vom Gesundheitsamt durch einen Boten überbracht, dass heute die letzte Vorstellung ist." Anschließend sei Tom Pauls mit einer kleinen Rede vor das Publikum getreten und habe diese Neuigkeit überbracht. "Lockdown habe ich nicht gesagt. Ich wusste gar nicht, was das bedeuten soll", erzählt er. Alle seien ziemlich "geknickt" gewesen – das Publikum, das Ensemble und nicht zuletzt der Maître selbst. "Dass das so nochmal im Oktober passiert, ist ganz hart gewesen, weil es noch unabsehbar war und ist, was jetzt mit uns passiert."

Tom Pauls fehlt das Publikum nicht nur als Spieler, sondern vor allem als privater Theaterunternehmer mit dem Blick in "Kriegskasse", wie er das nennt. Die lehrt sich trotz außerordentlicher Nothilfe-Zuflüsse rapide: "Wir haben 50.000 Euro beim ersten Lockdown bekommen, bei einem Verlust von rund 300.000 Euro", rechnet der Theatermacher vor.

Advent lässt sich nicht nachholen

Kein Wunder, dass sich der Intendant Tom Pauls immer stark machte für eine hygienisch saubere Weiterspielvariante, die er im bürokratischen Hickhack mit dem Gesundheitsamt auch durchbekam. Allerdings konnte er nur ein paar Vorstellungen im Herbst vor gerade mal 90 statt 200 Zuschauern spielen. Doch das sei ihm egal. Der Lappen muss hochgehen, heißt es bei echten Theatermachern, auch wenn keine rechte Stimmung aufkommt: "Die Bude ist halbleer: Da sitzen mal zwei, da sitzen mal vier – Infektionsgruppen wurden gebildet", beschreibt Tom Pauls die Szenerie.

Auch in seinem Theater galten ähnliche Regeln, wie in allen Häusern in Deutschland: Mit Maske zum Sitzplatz, kaum Gastronomie, keine Pause. Damit geht für den Theatermacher etwas Elementares verloren: "Knatsch und Tratsch gehört zum Theater dazu. Wie jeder weiß, ist die Stimmung nach der Pause immer besser, weil sich das Publikum schon einen Kleinen eingefädelt hat. Denn der Deutsche und auch der Sachse ist durchaus gesellig, aber er braucht auch eine gewisse Betriebstemperatur", so Tom Pauls.