Dirk Löschner ist seit dieser Spielzeit Generalintendant am Theater Plauen-Zwickau. Und als Neuer will er Zeichen setzen. Am besten auch mit neuen Stücken, ganz neuen. Und wenn es die nicht gibt, kann man sie ja in Auftrag geben. Zumal wenn man das Glück hat, einen Dramatiker zu haben, der in der Region geboren ist, der sich auskennt mit dem, was die Leute bewegt, was sie geprägt hat im Lauf der Zeiten.