Eins vorweg: Das ist mal eine Aufforderung zum Tanz, die sich gewaschen hat. Unter dem Titel "Marie! Romy! Petra!" präsentiert Annett Göhre, die Ballettdirektorin und Chefchoreografin des Theaters Plauen-Zwickau dabei nicht nur drei starke Frauen, sondern ein wunderbares Stück feministisches Tanztheater – vor dem die Herren der Schöpfung aber keine Angst zu haben brauchen. Ganz im Gegenteil. Denn erstens werden hier gut 100 Jahre Kultur- und Weltgeschichte verhandelt, die bekanntlich von Männern und Frauen geschrieben wird. Und zweitens hat sich Annett Göhre bei diesem Thema eins bewahrt: ihren Humor.

Petra Kelly war ein Gründungsmitglied der Grünen. Bildrechte: André Leischner So weit, so beruhigt sei hier ein weiteres Geheimnis gelüftet – das der drei Namensgeberinnen dieses Ballettabends. Drei starke Frauen aus drei Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, die über gut 100 Jahre in drei verschiedenen Zeiten Großes geleistet haben. Marie Curie als gleich doppelte Nobelpreisträgerin – welcher Mann hat das eigentlich geschafft? – in der Wissenschaft. Romy Schneider in der (Film)Kultur und Petra Kelly auf dem Gebiet der Politik.

"All in" beim Lebenspoker

Drei hammerstarke Frauen, die bei aller individuellen Verschiedenheit aber auch eine Dreieinigkeit bilden. Indem sie, jede für sich alles aufs Spiel setzten. Für den Erfolg. Nicht den persönlichen, sondern eher den Grundsätzlichen. Den sie mit einer absoluten Unbedingtheit suchen. Sie gehen "all in" in ihrem Lebenspoker und damit ein hohes Risiko ein. Das alle drei am Ende auf ihre Weise auch mit dem Leben bezahlen. Doch wie vertanzt man das?

Das Ballett wartet mit Hunderten Bildern der Welt- und Emanzipationsgeschichte auf. Bildrechte: André Leischner In dem sich Annett Göhre nicht nur "Marie! Romy! Petra!" als "geistige" Verbündete gesucht hat, sondern auch noch eine zweite, ganz reale, Annett. Ihre Namensvetterin und langjährige Ausstatterin Annett Hunger. Die beiden liefern hier ihr Opus magnum ab. Mit einer ebensolchen Unbedingtheit wie Marie, Romy und Petra.



Das Ergebnis ist ein überbordendes Spektakel. Bühnenbild, Kostüme und eine ausgeklügelte Foto-Installation, die mit Hunderten Bildern aus über 100 Jahren Welt- und Emanzipationsgeschichte ebenso glänzt wie mit den Porträts ebenso vieler Frauen, die stark und schön und optimistisch das Eigentliche begleiten und umrahmen – den Tanz. Der trotz all dieses klug eingesetzten Beiwerks immer im Mittelpunkt bleibt.

Trotz des spektakulären Bühnenbildes von "Marie! Romy! Petra!" bleibt der Tanz im Mittelpunkt. Bildrechte: André Leischner

Kleine Company ganz groß

Romy Schneider wurde durch ihre Verkörperung der Kaiserin "Sissi" zur Ikone. Bildrechte: André Leischner Die nur zehn Tänzerinnen und Tänzer der Company leisten Großes. Sind emotional, stilistisch, technisch voll gefordert und liefern, dass es eine Freude ist. Das ist feministisches Tanztheater, das unserer Welt den Spiegel vorhält, ernsthaft und augenzwinkernd. Sie können Girl-Reihe wie im Friedrichstadtpalast, auch wenn nicht jede(r) in der Reihe ein Girl ist.



Sie tanzen zum klassischen Impromptu am Klavier oder ganz mechanisch zu Laurie Andersons minimalistischen Klangkaskaden. Ein Abend, der inhaltlich alle etwa angeht und der ästhetisch für jeden etwas dabei hat. Am Ende sogar Nina Hagen mit ihrer Version von "My Way". Auch Annett Göhre wird sich am Ende der Spielzeit auf ihren dann neuen Weg machen. Mit "Marie! Romy! Petra!" sagt sie zum Abschied vom Theater Plauen-Zwickau ziemlich lautstark Servus.

Die nur zehn Tänzerinnen und Tänzer der Company leisten Großes. Bildrechte: André Leischner