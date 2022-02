Die nur zehn Tänzerinnen und Tänzer der Company leisten Großes. Sind emotional, stilistisch, technisch voll gefordert und liefern, dass es eine Freude ist. Das ist feministisches Tanztheater, das unserer Welt den Spiegel vorhält, ernsthaft und augenzwinkernd. Sie können Girl-Reihe wie im Friedrichstadtpalast, auch wenn nicht jede(r) in der Reihe ein Girl ist.



Sie tanzen zum klassischen Impromptu am Klavier oder ganz mechanisch zu Laurie Andersons minimalistischen Klangkaskaden. Ein Abend, der inhaltlich alle etwas angeht und der ästhetisch für jeden etwas dabei hat. Am Ende sogar Nina Hagen mit ihrer Version von "My Way". Auch Annett Göhre wird sich am Ende der Spielzeit auf ihren dann neuen Weg machen. Mit "Marie! Romy! Petra!" sagt sie zum Abschied vom Theater Plauen-Zwickau ziemlich lautstark Servus.