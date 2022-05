Uraufführung vor 50 Jahren "Die neuen Leiden des jungen W.": Vom Theaterstück zum populären DDR-Roman

Am 18. Mai 1972 feiert Ulrich Plenzdorfs DDR-kritisches Stück "Die neuen Leiden des jungen W." Premiere am Landestheater in Halle. Eigentlich soll aus dem Stoff ein Film werden, doch das Drehbuch wurde nicht von der DEFA genehmigt. In den nachfolgenden Jahren wird es zum meistgespielten Bühnenwerk in der DDR und der Bundesrepublik. Auf Grundlage des Theaterstücks schreibt Plenzdorf 1973 den gleichnamigen Roman, der zum Bestseller wird und ihn weltberühmt macht.