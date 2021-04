In: "Overdose – The Unfinished Show of Pain and Joy"

Ihr Auftritt im Stück "Overdose – The Unfinished Show of Pain and Joy" ist weniger eine Rolle als eine Verkörperung ihrer selbst. Bayan Layla hält einen langen Monolog, erzählt von der Schauspielschule, die ihr vermittle, authentisch sie selbst zu sein. "Das ist das fucking Schwierigste. Allein die Sprache, mit der ich eine Bühne betrete – wer mich verstehen darf, wer mich verstehen kann."

"Overdose" ist eine Koproduktion dreier Schauspiel- und Performance-Kollektive, die Corona-bedingt als Stream aufgeführt wird. Bayan Layla gehört zur deutsch-arabischen Gruppe Ma'louba aus Mühlheim an der Ruhr. 2018 stieß sie zu ihnen, nachdem sie zuvor bei Inszenierungen am Schauspiel Dresden, am Leipziger LOFFT und der Berliner Volksbühne mitgewirkt, aber auch kurzzeitig mit der Schauspielerei gehadert hatte. Die Gruppe gab ihr neues Selbstbewusstsein, erzählt die 25-Jährige: "Das ist ein Team aus syrischen Profi-Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich musste plötzlich auf einem sehr hohen Niveau spielen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich das doch nicht aufgeben kann und die Gruppe hat mir auch gesagt, dass ich dafür weiterkämpfen soll."

Bayan Layla, so ihr Künstlerinnen-Name, kam 2014 mit einem Teil ihrer Familie nach Leipzig. Sie wurde in Syrien geboren, verbrachte in einer Kleinstadt zwischen Homs und Aleppo ihre Kindheit – bis der Bürgerkrieg begann. In Leipzig studierte sie erst Politikwissenschaften, dann Deutsch als Fremdsprache – und schaffte schließlich den Sprung an die Theaterakademie August Everding in München. Sie sei gefragt, erzählt sie, mit Stipendien gesegnet – und trotzdem ist Bayan Layla kritisch: "Wir sind ein Trend, so böse das klingt. Mit 'Wir' meine ich zum Beispiel People of Colour oder auch bisexuelle Menschen."