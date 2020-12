Seit einigen Jahrzehnten entdecken Opernbühnen auf der ganzen Welt den Reiz barocker Opern wieder und gerade in der Corona-Krise werden sie gerne auf den Spielplan gesetzt. Denn in barocken Opern spielt oft ein kleineres Orchester und auf der Bühne spielen nur wenige Figuren – so können Abstände besonders gut eingehalten werden. Frühe Musiktheaterwerke wie "Die Heimkehr des Odysseus" von Monteverdi stellen aber auch besondere Anforderungen.

Das beginnt schon mit den Instrumenten: Wer den Klang barocker Opern authentisch erzeugen will, muss auf älteren Instrumenten spielen: Das Cembalo ist eine kleine Herausforderung, doch im Weimarer Orchestergraben sitzen unter anderem eine barocke Laute oder eine Viola da Gamba. Die Noten für diese Instrumente sind jedoch nicht ausgeschrieben, sondern nur grob notiert: Beim basso continuo sind nur die unteren Töne angegeben und darüber sind Zahlen notiert, die angeben, welche Akkorde klingen sollen. "Das ist dann ein Findungsprozess, der sich stark daran orientiert, was szenisch passiert. Das leitet uns in der Improvisation, um zu etwas zu kommen, was nicht aufschreibbar ist, aber was doch eine fixe Version ist. Das ist bei dieser Art Musik toll, dass man viel festlegen muss, aber wir auch festlegen können, dass wir nichts festlegen, sondern wir etwas aus dem Moment entstehen lassen", beschreibt der musikalische Leiter, Gerd Amelung, die Faszination für die Musik.