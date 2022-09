"Der Prozess des Hans Litten" Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt zeigen Theaterstück über NS-Gegner Hans Litten

In der ARD-Serie "Babylon Berlin" hat der "Anwalt des Proletariats" eine Nebenrolle: Hans Litten, geboren 1903 in Halle. Heute fast vergessen, machte er sich in den 1920er-Jahren als Anwalt der Roten Hilfe und Nazi-Gegner einen Namen. In einem Aufsehen erregenden Prozess nahm er 1931 Adolf Hitler ins Kreuzverhör. An den mutigen Juristen, der im KZ Dachau starb, wird jetzt erinnert: mit der Aufführung des Theaterstücks "Der Prozess des Hans Litten", das ab 2. September in Prettin, Bernburg, Halle und Magdeburg zu sehen ist.