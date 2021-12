Um Puppen möglichst lebendig wirken zu lassen, sei auch der Atem wichtig: Dazu könne man sich vorab einmal überhaupt erst anschauen, wie man als Mensch eigentlich atme, ob in den Bauch oder in die Brust, durch die Nase oder durch den Mund und wie sich der Körper dabei hebt und senkt – um das dann auf die Puppe zu übertragen. Wenn die Puppe laufen kann, lohne es, sich zu überlegen, was ihren Gang ausmache. "Stampft die Puppe, macht sie Sprünge, kann sie fliegen? Das alles erzählt uns ja was über den Charakter", erklärt die Theaterpädagogin.

Sind die Puppen fertig, Gang, Atem und Blick einstudiert, bleibt die Frage: Was nun spielen? Marlen Geisler empfiehlt, sich zunächst bewusst zu machen, wie viele Geschichten um uns herum schon sind. Märchen beispielsweise, die man auch einfach abwandeln und neu betrachten könne. "Vielleicht entscheidet sich Cinderella plötzlich doch gegen den Prinzen und will etwas Anderes machen", nennt die Theaterpädagogin ein Beispiel.

Beim Geschichten erfinden solle man sich zunächst einen Ort suchen, wo die Geschichte spiele und sich dann zwei Protagonisten ausdenken, bei denen man sich klarmache, in welcher Beziehung sie zueinander stehen: Geschwister, Freude oder Feinde? "Diese beiden Protagonisten teilen sich einen Alltag, gehen beispielsweise zusammen in die Schule. Und dann passiert was, was diesen Alltag, die Routine unterbricht, also ein Problem tritt auf. Was ist das? Und dann müssen sich die beiden dem Problem stellen", erklärt Marlen Geisler.