Szene aus "Der Schimmelreiter" im Puppentheater Magdeburg Bildrechte: Viktoria Kühne

Winter hat bereits in Kinderstücken mitgewirkt und spielt nun im ersten Erwachsenenstück, das als Live-Übertragung gezeigt wird: "Der Schimmelreiter". Eine Wiederaufnahme, die Regisseur Leonhard Schubert sozusagen in ein anders Medium übersetzen musste: "Ich glaube, dass die Inszenierung insofern gut funktionieren kann, als dass sie von den Bildern her schon sehr filmisch gedacht ist. Vieles findet im Schwarz statt, mit so einzelnen Lichtflecken. Das kann im Video sehr schön aussehen."



Nur die Frage, wie man den Ton so hinbekommt, dass der Sturm nichts von seiner Kraft verliert, treibt ihn noch um. "Die Spieler in der Inszenierung sind der personifizierte Sturm, der am Ende das ganze Dorf platt macht und Hauke Haien mit sich in die Fluten reißt", erläutert Schubert. "Diesen Sturm haben wir versucht, musikalisch zu übersetzen. So dass, wenn man das Stück live sieht, ihn tatsächlich körperlich spüren kann. Das ist eine Ebene, die im Stream nur bedingt funktionieren wird."