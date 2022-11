Eine Frau widersetzt sich ihrer zugewiesenen Rolle

Im Zentrum steht Baby. Eine junge Frau, die sich nicht länger mit der ihr von Natur oder gesellschaftlichem Konsens verordneten Rolle abfinden will. Sie ist mit einem männlichen Lebenspartner liiert. Ein Häuschen samt Kinderwunsch sind mit Spiel, wie auch ein zweiter Mann für die alternativen sexuellen Momente. Doch all dem ist Baby überdrüssig. Und jetzt wird es interessant. Duran-Duran kommt ins Spiel: der beste Puppenbauer der Stadt. Von dem will sich Baby eine solche bauen lassen. Kuschlig, anpassungs- und gebrauchsfähig soll die Puppe sein, für all ihre Bedürfnisse. Aber: ohne den eigenen, männlichen und sie unterdrückenden Willen.

Die Tyrannei der "Gesellschaft der Freunde des Verbrechens"

Der Weg zu Duran-Duran ist offensichtlich gefährlich. Denn das Leben, besonders das in der Nacht, wird beherrscht von der "Gesellschaft der Freunde des Verbrechens". Das sind keine Waisenknaben, sondern echte Gewalttäter. Die unter dem Motto "Vergewaltigen, Erschießen, Ausweisen" gegen alles vorgehen, was ihnen nicht so recht ins Weltbild passt. Deswegen zittern Baby und vor allem ihre adipös-dicke Freundin Dolly auch schon mal ordentlich. Aber Baby hält nichts ab von ihrem Plan.

Luisa Grüning und Richard Barborka in "Mädchen in Not" am Puppentheater Magdeburg Bildrechte: Viktoria Kühne

Surrealistischer Road-Trip mit viel Musik