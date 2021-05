Ob Kaspar, Teufel oder Prinzessin – alle müssen sie umziehen. 12.000 Puppen und 50.000 Objekte reisen in den den nächsten zwei Jahren in ein neues Museum, das Kraftwerk Mitte Dresden. Auch ein umfassendes Archiv, bestehend aus Textbüchern, Briefen, Bildern und Filmen wird umgelagert – eine Mammut-Aktion, die wissenschaftliche Präzision erfordert. Für das kulturhistorische Museum sei der Umzug eine Chance, die Puppen und Objekte so zu ordnen, dass am neuen Standort alles leicht auffindbar sei – das zumindest erhofft sich der Konservator der Puppentheatersammlung, Lars Rebehn.