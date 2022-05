Der Umbau der Felsenbühne Rathen ist vollendet. Wie die Landesbühnen Sachsen am Dienstag mitteilten, wird das bekannte Naturtheater in der Sächsischen Schweiz nach zweijähriger Sanierungsphase am 5. Juni mit einer feierlichen Eröffnungsgala wiedereröffnet. Die Saison geht bis September 2022.