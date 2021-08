Rolf Herricht ist einer der angesehensten Komiker der DDR, wenn nicht sogar der beliebteste. Vor allem mit seinen Sketchen mit Bühnenpartner Hans-Joachim Preil erobert er die Herzen – und die Lachmuskel des Publikums.

Doppeldeutiger Humor

Der Humor der Komikexperten speist sich vor allem aus der Doppeldeutigkeit von Begriffen, lebt von Wortähnlichkeiten – und natürlich von der Gegensätzlichkeit der beiden Figuren. Hier der leicht überheblich wirkende Besserwisser Preil, da der Herricht-Charakter, bei dem man eigentlich nicht genau sagen kann, inwieweit die Naivität eine vorgetäuschte ist. Das erfolgreiche Komikerduo Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil (l.) Bildrechte: SWR/RBB/DRA

Zum Beispiel beim Klavier-Sketch: Herricht braucht Hilfe. Er möchte sich ein Klavier kaufen. Preil steht prompt parat, doch seine Unterstützung ist beileibe nicht selbstlos. So kann er zu einer seiner vielen Lektionen ansetzen und zur Schau stellen, was er so alles weiß über dieses Instrument:

Herricht: Wie soll man sich auskennen hier bei den vielen Hebeln?

Preil: Das sind keine Hebel, das sind Tasten.

Herricht: Bitte?

Preil: Das sind keine Hebel, das sind Tasten. Und die gibt es in schwarz und in weiß, wie Sie sehen.

Herricht: Ich weiß. Die weißen sind für die heitere Musik und die schwarzen für die Trauermärsche.

Preil: Die schwarzen sind die halben Töne.

Herricht: Halbe Töne?

Preil: Halbe Töne.

Herricht: Halbe Töne?

Preil: Halbe Töne.

Herricht: Und dann kost das Ding 2.000 Mark!

Hinter den Lachmuskelattacken steckt harte Arbeit, so Preil: "Drei-vier Monate gingen schon ins Land, bis so ein Sketch reif war. Dann wurde er draußen in Veranstaltungen erst einmal reif gemacht, getingelt und abgeschliffen, weggenommen, neu dazu gemacht – bis er die Brillanz hatte, die er haben musste. Und dann, so nach zwei Jahren, kam er im Fernsehen."

Idee in Magdeburg entstanden

Die Idee, gemeinsam Sketche aufzuführen, wird 1953 geboren, "im Garten von Rolfs Eltern" in der Magdeburger Zackelbergstraße, wie Herrichts Partner in seinem Erinnerungsbändchen "Aber, Herr Preil!" schreibt. Mit der "Schachpartie" geht es los, viele weitere Sketche folgen. Sie werden häufig aus ganz alltäglichen Situationen gewonnen: einem Kinobesuch, dem Sammeln von Briefmarken oder dem Gärtnern:

Preil: Nun erzählen Sie mal was über den Garten. Was haben Sie denn so angebaut?

Herricht: Ich habe im letzten Sommer einen Schuppen angebaut ...

Preil: Nein, ich meine mit anbauen anpflanzen!

Herricht: Ja, wie Sie wollen – also ich hab im letzten Jahr einen Schuppen angepflanzt.

Das Publikum nimmt das witzige Gespann dankend an. Die Fangemeinde wächst und wächst und geradezu zwangsläufig kommen neue Aufgaben auf die beiden zu. So ist Herricht in den DEFA-Komödien "Geliebte weiße Maus", "Meine Freundin Sybille" oder "Der Baulöwe" zu erleben – und hat dennoch Anlass zur Klage.

Seiner Meinung nach werden in der DDR zu wenig Lustspiele gedreht: "Wenn wir im Jahr beispielsweise drei machen würden – da könnte ruhig mal ein schlechtes dabei sein, würde es gar nicht so auffallen. Aber wenn wir nur alle drei Jahre einen Film machen und der ist dann schlecht, dann gibt’s Prügel." Rolf Herricht als Verkehrspolizist in dem Film "Geliebte weiße Maus" Bildrechte: MDR/PROGRESS

Für alle Generationen