Schon vor mehr als zwanzig Jahren hat sie in Quedlinburg Erfahrungen mit kleineren Bühnen sammeln können. Seitdem ist sie immer wieder in die Harzstadt zurückgekehrt, bis zu ihrem festen Engagement beim Nordharzer Städtebundtheater, zu dem unter anderem Quedlinburg und Halberstadt gehören.

Im Gegensatz zur Tätigkeit an Häusern in großen Metropolen weiß Vogtenhuber den direkten Kontakt zu den Menschen in kleineren Orten zu schätzen. Diese kämen auf der Straße auf sie zu und würden direkt ansprechen: "Was ihr da macht, das finde ich super!", so die Künstlerin, aber auch Kritik wie "Was ist das schon wieder für ein Mist?" käme unmittelbar. Man habe eine völlig andere Tuchfühlung.